Супруга Сафонова рассказала, каково это быть женой известного футболиста

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, ответила на вопрос журналиста о том, каково это быть женой известного футболиста.

— Каково это быть женой известного футболиста?

— Вы знаете, прекрасно. Временами бывает непросто, потому что много стресса. Переживания за конкретного человека. Если исключить все эти моменты эмоциональные, то замечательно, — сказала Кондратюк в видео в соцсетях Peopletalk.

Голкипер подписал контракт с «ПСЖ» в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.