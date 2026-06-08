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«Как муж успешного человека я не могу ударить в грязь лицом». Сафонов — о браке с блогером

«Как муж успешного человека я не могу ударить в грязь лицом». Сафонов — о браке с блогером
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Вратарь французского клуба «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос журналистов о том, каково это быть мужем известного и популярного блогера Марины Кондратюк.

— Каково быть мужем популярного блогера?
— Слушайте, это труд на самом деле. Это постоянная работа. Я понимаю, что как муж такого успешного человека я не могу ударить в грязь лицом. Я должен держать планку высоко. Так, как подняла её моя жена, — сказал Сафонов в видео в соцсетях Peopletalk.

Голкипер выступает за «ПСЖ», с которым подписал контракт в июне 2024 года, перейдя из «Краснодара». Соглашение рассчитано до 2029 года. По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

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