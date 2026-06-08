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Виллиам де Оливейра высказался о защитнике «Зенита» Мантуане

Виллиам де Оливейра высказался о защитнике «Зенита» Мантуане
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о футболисте сине-бело-голубых Густаво Мантуане. Бразилец выступает за «Зенит» с 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 31 матч на клубном уровне, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

«Ему очень хорошо в России и он очень дорожит тем, что у него есть», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

«Зенит» — победитель Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул московский «Локомотив». Виллиаму де Оливейре 43 года. Он является помощником тренера в составе сине-бело-голубых с 2019 года. За это время он выиграл с клубом шесть раз чемпионат России, один раз — Кубок страны и дважды — Суперкубок.

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