Стали известны результаты голосования на президентских выборах в «Реале»

79-летний функционер Флорентино Перес победил на выборах президента мадридского «Реала» с результатом в 65% голосов. За его кандидатура получила 21 741 голос избирателей. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Кандидат в президенты испанского гранда бизнесмен Энрике Рикельме получил лишь 35% голосов. Его поддержали 11 814 человек.

Перес продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. Сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».