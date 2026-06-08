Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны результаты голосования на президентских выборах в «Реале»

Стали известны результаты голосования на президентских выборах в «Реале»
Комментарии

79-летний функционер Флорентино Перес победил на выборах президента мадридского «Реала» с результатом в 65% голосов. За его кандидатура получила 21 741 голос избирателей. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

Кандидат в президенты испанского гранда бизнесмен Энрике Рикельме получил лишь 35% голосов. Его поддержали 11 814 человек.

Перес продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд. Сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

Материалы по теме
Флорентино Перес: завтра я подарю Папе Римскому футболку мадридского «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android