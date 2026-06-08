«Выделяется». Кривцов — об игре футболиста «Ман Сити» Мармуша со сборной России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша в товарищеском матче между сборными России и Египта (0:1).

— Погода в Египте прекрасная. Если бы выиграли, получилось бы вообще отлично, но атмосфера на стадионе была хорошей. Всё, что не касается игры, понравилось. Мы совершали невынужденные ошибки, из-за этого не получилось провести столько атак, сколько хотелось. Отсюда и не такое большое количество моментов.

— Мармуш впечатлил?

— Да, сразу видно, что это футболист «Манчестер Сити». Выделяется. Скорость, видение поля.

— Когда узнали, что Салах не сыграет?

— Когда приехали на стадион. Не скажу, что прямо готовились к нему, но допускали, что он может сыграть, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.