Игрок «Краснодара» Кривцов поделился впечатлениями от победы Сафонова в финале ЛЧ
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от победы «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, в финале Лиги чемпионов. Парижане обыграли в решающем матче соревнования лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Приятно, что Матвей стал основным в «ПСЖ». Но даже в том году, когда он выиграл Лигу чемпионов, я всё равно был за него очень рад. Он большой молодец», — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Прежде он выступал за «Краснодар». В составе парижан Сафонов выиграл несколько крупных турниров, включая две Лиги чемпионов.
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