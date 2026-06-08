Игрок «Краснодара» Кривцов поделился впечатлениями от победы Сафонова в финале ЛЧ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от победы «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, в финале Лиги чемпионов. Парижане обыграли в решающем матче соревнования лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Приятно, что Матвей стал основным в «ПСЖ». Но даже в том году, когда он выиграл Лигу чемпионов, я всё равно был за него очень рад. Он большой молодец», — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Прежде он выступал за «Краснодар». В составе парижан Сафонов выиграл несколько крупных турниров, включая две Лиги чемпионов.