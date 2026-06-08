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Кривцов: мне непринципиально, на какой позиции выходить, главное — в стартовом составе

Кривцов: мне непринципиально, на какой позиции выходить, главное — в стартовом составе
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что ему непринципиально, на какой позиции играть. Хавбек в прошлом сезоне провёл 40 матчей на клубном уровне и забил девять голов.

— Мусаев похвалил тебя за универсальность. Комфортно так часто менять позиции?
— Мне непринципиально, на какой позиции выходить. Главное — в стартовом составе. У меня есть понимание, как нужно играть в футбол. Если хорошо в нём разбираешься, несложно закрыть любую позицию, кроме, разве что, вратаря и центрального защитника. Если это ближе к атаке, могу сыграть и справа, и слева. Да, в скорости я, возможно, уступаю Виктору Са, Батчи и Боселли, но в работе в атаке и подыгрыше — нет.

— Рефлексируешь по поводу своей игры, времени на поле?
— Весной я особо об этом не думал. У нас маленькая скамейка, играть особо некому — почти все матчи провёл в стартовом составе. Но мне вообще не свойственно загоняться и копаться в себе по любым поводам, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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