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Никита Кривцов назвал лучшего игрока сезона в «Краснодаре»

Никита Кривцов назвал лучшего игрока сезона в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал лучшего игрока «быков» по итогам завершившегося сезона-2025/2026. По словам Кривцова, лучшим в составе чёрно-зелёных стал хавбек и капитан команды Эдуард Сперцян.

— Спор о лучшем игроке сезона в «Краснодаре»: Кордоба или Сперцян?
— Эдик, конечно, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» завершил прошлый сезон, заняв второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале Фонбет Кубка России «быки» проиграли московскому «Спартаку».

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