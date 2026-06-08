Никита Кривцов назвал лучшего игрока сезона в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов назвал лучшего игрока «быков» по итогам завершившегося сезона-2025/2026. По словам Кривцова, лучшим в составе чёрно-зелёных стал хавбек и капитан команды Эдуард Сперцян.

— Спор о лучшем игроке сезона в «Краснодаре»: Кордоба или Сперцян?

— Эдик, конечно, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» завершил прошлый сезон, заняв второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале Фонбет Кубка России «быки» проиграли московскому «Спартаку».