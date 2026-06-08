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«Это тот «Реал», которого мы все хотим». Перес — после победы на президентских выборах

«Это тот «Реал», которого мы все хотим». Перес — после победы на президентских выборах
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79-летний функционер Флорентино Перес поделился эмоциями после победы на выборах президента мадридского «Реала».

«Как президент «Реала», я очень горжусь всеми вами. Это был блестящий день выборов, когда члены клуба свободно выразили свое мнение, чтобы решить судьбу величайшего клуба в истории. Это тот «Реал», которого мы все хотим. Независимый «Реал» Мадрид. Клуб, не боящийся вызовов и препятствий. Мы будем и дальше гордиться стадионом «Сантьяго Бернабеу» — лучшим стадионом в мире. Гордиться тем, что у нас лучшие игроки в мире. Под моим руководством «Реал» всегда принадлежал, принадлежит и будет принадлежать своим «сосьос» (зарегистрированных членов клуба, которые платят взносы и получают определённые права и привилегии. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

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