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Полузащитник «Краснодара» Кривцов: уровень Сперцяна — верхушка топ-5 лиг Европы

Полузащитник «Краснодара» Кривцов: уровень Сперцяна — верхушка топ-5 лиг Европы
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о капитане и хавбеке «быков» Эдуарде Сперцяне. Ранее появилась информация, что интерес к армянскому полузащитнику проявляет «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Всем интересно, но пока ни у кого нет понимания. Я Эдику желаю только лучшего и хочу увидеть его в Европе. Думаю, его уровень – верхняя часть таблицы топ-5 лиг», — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» завершил прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги, заняв второе место в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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