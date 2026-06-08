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Игрок «Краснодара» Кривцов: Витинья — пример для меня, Сафонов много про него рассказывал

Игрок «Краснодара» Кривцов: Витинья — пример для меня, Сафонов много про него рассказывал
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о полузащитнике «ПСЖ» Витинье, отметив, что обсуждал португальца с российским вратарём парижан Матвеем Сафоновым.

«Витинья. Матвей очень много про него рассказывал. Португалец постоянно открывается. Неважно, в какой позиции мяч, Витинья всегда даёт адрес для передачи», — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА минувшего сезона. В финале турнира парижане обыграли лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Кроме того, «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции.

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