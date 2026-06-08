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Игрок «Краснодара» Кривцов: когда я женился, мы стали чемпионами. На удачу, получается

Игрок «Краснодара» Кривцов: когда я женился, мы стали чемпионами. На удачу, получается
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что в нём поменяла свадьба. Кривцову 23 года.

— Что свадьба поменяла в тебе?
— Мы выиграли чемпионат, когда я женился. На удачу, получается (смеётся). А так жизнь стала стабильнее. Можно сказать, успокоился, — сказал Кривцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025, впервые в своей истории став чемпионом страны. Кроме того, для «быков» это был первый выигранный трофей. Кампанию-2025/2026 чёрно-зелёные завершили на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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