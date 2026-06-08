Президент «Реала» Перес заявил, что почти тысяча голосов на выборах была аннулирована

79-летний функционер Флорентино Перес высказался о процедуре проведения президентских выборов в мадридском «Реале», которые состоялись 7 июня 2026 года.

«Мы победили на всех избирательных участках и добились второго лучшего результата в истории выборов в «Реале». Рекордный результат мы получили в 2004 году. Так что текущие показатели — тоже выдающийся результат. И я должен сказать вам, что он мог бы быть ещё лучше, так как почти тысяча голосов по почте была аннулирована. Эти голоса, заверенные нотариусом, не были учтены из-за процедурных нарушений, которые мы будем обжаловать, поскольку считаем, что правы», — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

По итогам выборов Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.