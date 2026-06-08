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Перес обратился к избирателям, голосовавшим за Рикельме на президентских выборах в «Реале»

Перес обратился к избирателям, голосовавшим за Рикельме на президентских выборах в «Реале»
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79-летний функционер Флорентино Перес, победивший на выборах президента мадридского «Реала» с результатом в 65% голосов, обратился к избирателям, которые проголосовали за другого кандидата — бизнесмена Энрике Рикельме.

«Мы должны оставаться едиными, движимыми нашей страстью к «Реалу». Обращаюсь к тем, кто не голосовал за меня: «Я сделаю всё возможное, чтобы учесть ваши опасения!» — приводит слова Переса официальный сайт клуба.

Перес опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме (11 814 человек — 35%) и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

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