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Испанские СМИ раскрыли, когда «Реал» сделает предложение «Баварии» по Олисе

Испанские СМИ раскрыли, когда «Реал» сделает предложение «Баварии» по Олисе
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Испанское онлайн-издание El Mundo утверждает, что мадридский «Реал» направит «Баварии» официальное предложение о приобретении крайнего нападающего Майкла Олисе в этот вторник, 9 июня. По данным источника, «сливочные» готовы заплатить € 150 млн за француза, а при необходимости увеличить эту сумму, пока мюнхенцы не ответят согласием.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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