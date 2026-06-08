Килиан Мбаппе назвал игрока, который забьёт больше всего голов на чемпионате мира — 2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, кто забьёт больше всего голов на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт этим летом на полях США, Мексики и Канады. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

— Ламин Ямаль или Холанд?

— Ямаль.

— Ламин Ямаль или Винисиус?

— Винисиус.

— Винисиус или Кейн?

— Винисиус.

— Винисиус или Месси?

— Месси.

— Месси или Криштиану Роналду?

— Криштиану.

— Криштиану или Мбаппе?

— Я! — приводит слова Мбаппе The Touchline в социальной сети X.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.