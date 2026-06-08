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Глава ФИФА Инфантино пожелал Кристиану Эриксену скорейшего выздоровления

Глава ФИФА Инфантино пожелал Кристиану Эриксену скорейшего выздоровления
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о полузащитнике сборной Дании Кристиане Эриксене, который потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины. Позднее в сборной Дании сообщили, что хавбек в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо.

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Желаю Кристиану скорейшего выздоровления. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной. Отмечу быструю и эффективную работу медицинского штаба и официальных лиц матча», — сказал Инфантино в видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

В июне 2021 года Эриксен уже терял сознание во время игры. У футболиста случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.

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