«Нас услышали». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме сделал заявление после выборов

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о влиянии выборов президента мадридского клуба, которые выиграл его конкурент — 79-летний функционер Флорентино Перес. Выборы состоялись 7 июня 2026 года.

«Хочу поблагодарить Переса. «Сосьос» «Реала» (зарегистрированные члены клуба, которые платят взносы и получают определённые права и привилегии. — Прим. «Чемпионата»), которые нас услышали, теперь понимают значимость голосования спустя два 10-летия. Это также важная победа для нашей кандидатуры — за короткий срок мы смогли представить серьёзную, профессиональную и вдохновляющую программу, как и обещали. Для нас это не конец, а начало. «Реал» не останется без выборов ещё на 20 лет. Они усвоили нашу главную позицию — несогласие с продажей клуба. Об этом было сказано чётко. Уверены, что «Реал» не на продаже — это подтвердили сами члены клуба на выборах», — приводит слова Рикельме Marca.

Перес (65% — 21 741 голос) опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме (35% — 11 814) и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.