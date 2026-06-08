Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нас услышали». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме сделал заявление после выборов

«Нас услышали». Кандидат в президенты «Реала» Рикельме сделал заявление после выборов
Комментарии

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о влиянии выборов президента мадридского клуба, которые выиграл его конкурент — 79-летний функционер Флорентино Перес. Выборы состоялись 7 июня 2026 года.

«Хочу поблагодарить Переса. «Сосьос» «Реала» (зарегистрированные члены клуба, которые платят взносы и получают определённые права и привилегии. — Прим. «Чемпионата»), которые нас услышали, теперь понимают значимость голосования спустя два 10-летия. Это также важная победа для нашей кандидатуры — за короткий срок мы смогли представить серьёзную, профессиональную и вдохновляющую программу, как и обещали. Для нас это не конец, а начало. «Реал» не останется без выборов ещё на 20 лет. Они усвоили нашу главную позицию — несогласие с продажей клуба. Об этом было сказано чётко. Уверены, что «Реал» не на продаже — это подтвердили сами члены клуба на выборах», — приводит слова Рикельме Marca.

Перес (65% — 21 741 голос) опередил своего оппонента испанского бизнесмена Энрике Рикельме (35% — 11 814) и продолжит руководить клубом до 2030 года. Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

Материалы по теме
«Это тот «Реал», который мы все хотим видеть». Перес — после победы на выборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android