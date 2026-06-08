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Франция — Северная Ирландия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 22:10 8 июня 2026

Франция — Северная Ирландия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:10
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Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Северной Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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