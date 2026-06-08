«Челябинск» объявил об уходе из клуба капитана команды

Пресс-служба «Челябинска» сообщила, что капитан и защитник команды Александр Жиров покидает клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон. Минувший сезон стал для Жирова самым результативным в карьере. Александр принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

«Хотел бы сказать спасибо большое за этот год команде, руководству, городу и вам, дорогие болельщики. Это футбол, иногда приходится расставаться. Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона и на домашних, и на выездных матчах! Мы чувствовали, как вы гнали команду вперёд и переживали вместе с нами эти эмоции, ощущали вашу поддержку. Желаю команде новых высот и яркого следующего сезона. Спасибо, Челябинск, вперёд, Танкоград!» — приводит слова Жирова пресс-служба «Челябинска».