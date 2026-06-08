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«Беспрецедентно циничная история». Гаджи Гаджиев — об уходе с поста президента «Динамо» Мх

«Беспрецедентно циничная история». Гаджи Гаджиев — об уходе с поста президента «Динамо» Мх
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Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об упразднении своей должности. В начале 2026 года специалист был переведён на номинальную позицию почётного президента клуба.

— Как вышло, что в «Динамо» упразднили вашу должность?
— Ничего нового здесь нет. Ноль спортивных мотивов. Клуб и команда за короткое время здорово выросли. У «Динамо» появилась стоимость, заработанная по́том и кровью. А вместе с ней обозначились корыстные интересы людей, которые имеют к проекту косвенное отношение. Если вообще имеют. Мы создали клуб в буквальном смысле на пустыре и подняли его не с нуля даже, а из подвала. И своими силами, без трансферных расходов довели до РПЛ. Есть в истории российского футбола аналоги?

— Об упразднении должности вы заговорили только в июне.
— В марте у меня состоялся разговор с руководителем Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым. У команды были турнирные проблемы, и я решил — до окончания сезона неправильно выносить сор из избы. Не переговорив с главой республики, как можно было озвучивать беспрецедентно циничную историю? Мне хотелось понять, на чём основано решение заблокировать деятельность президента, присвоив ему странный «титул»?

Слишком быстро зашли в РПЛ составом из Второй лиги без трат на покупку игроков? Ну да, так и было. Если бы мы тратились щедро, клуб бы быстро лопнул. Государственных наград у меня больше, чем места на пиджаке. И статусов хватает: кандидат наук, заслуженный тренер, олимпийский чемпион, дважды лучший тренер года в России.

Теперь вот появился ещё один — почётный президент махачкалинского «Динамо». Честно говоря, за 54 года, которые я прожил в профессиональном футболе, ничего похожего видеть и слышать не приходилось. Как говорят в определённых кругах, история по беспределу. Встреча с Меликовым откладывалась, как я понимаю, именно по этой причине — дискомфорт испытывал и сам глава республики. Возможно, впрочем, ошибаюсь.

— Что дал разговор с Меликовым?
— Не отлегло, скажем так. С тяжёлым грузом зашёл в кабинет — с ним же и вышел. Ни на один вопрос ответа не получил. В целом я понимаю, конечно, состояние Сергея Алимовича. Он осознаёт: пафосно презентованное прощание с президентом «Динамо» — крайне сомнительный сюжет. Единственное «утешение» — сохранившееся доверие к экспертному мнению: «Мы по-прежнему рядом, Гаджи Муслимович. Вы будете говорить мне, а я — требовать!» — сказал Гаджиев в интервью Sport24.

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