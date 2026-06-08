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Тюкавин: если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо»

Тюкавин: если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что его всё устраивает в московском клубе, отвечая на вопрос о слухах, связывающих его с санкт-петербургским «Зенитом».

— Уже много лет слухи об интересе к вам «Зенита» возникают чуть ли не каждое трансферное окно. Как реагируете на них примерно в десятый раз?
— Не от меня же они появляются. Это обычное дело, когда какой-то клуб интересуется какими-либо футболистами. Но все знают, что у меня долгосрочный контракт с «Динамо» и что меня всё устраивает в родном клубе. Так что если кто-то заинтересован во мне, пусть обращается к руководству «Динамо», а оно уже обратится ко мне с этим предложением, если посчитает нужным, — приводят слова Тюкавина «Известия».

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