Гаджиев: Газизов — опытный манипулятор. Гендиректор агентские получает, как это возможно?

Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о работе гендиректора бело-голубых Шамиля Газизова, а также раскритиковал назначение на пост главного тренера команды российского специалиста Вадима Евсеева.

— Когда Шамиля [Газизова] летом 2023 года позвали в Махачкалу, он находился в сложной ситуации: был «персоной нон грата» в Уфе, судился в Москве. Мы протянули человеку руку помощи. Посчитали, что он может стать хорошим помощником в вопросах организации и финансовой чистоты. Тем самым «трактором», полезным в поднятии целины. Поначалу, в общем-то, неплохо работали — пока денег было в обрез, пока гендир не стал вдруг «незваным гостем, который лучше татарина». До сих пор не пойму, почему он переделал поговорку.

Сергей Алимович [Меликов] верно говорит: «Это же вы привели Шамиля в клуб». Всё так. Но люди часто меняются — в зависимости от статуса, от времени, в котором живут, от обстоятельств, в которых действуют. Газизов пришёл к нам испачканный. Был тенью, а стал горой после того, как мы — каюсь, в первую очередь я — отмыли его, подняли и поставили на ноги. Осмотревшись, увидел на доске интересную позицию и начал двигать фигуры в личных интересах.

— О ком речь?

— В частности, о коммерческом директоре Савелии Козлове, крёстном сыне главы республики. Савелий — нормальный, казалось, парень. Играл в футбол. Пришёл в клуб менеджером по экономическим вопросам, довольно быстро стал коммерческим директором, а сейчас — ещё и учредителем. На каком основании? Кто сможет ответить на этот простой вопрос? Всё это время Савелия обрабатывал Газизов. Шамиль — опытный манипулятор, умеет находить уши, через которые удобно доносить информацию до нужных людей. Он сам мне об этом говорил, когда у нас были нормальные отношения. То есть охотно делился с окружающими своей «изобретательностью».

Ну да ладно. Дело не в Савелии, в конце концов. А в том, что клуб под влиянием чужих для него персонажей отходит от законов, правил и норм, позволивших ему стать реальной силой. Почему среди учредителей нет людей, которые верны «Динамо» с первых дней его существования? Почему из клуба выдворяется квалифицированный тренер, работавший на его благо со дня создания, а привлекается тот, кто бежал с корабля в трудные годы, бросая на землю капитанскую повязку?

Только по одной причине: решения принимает гендиректор, которому нужно собрать вокруг себя верных соратников. Соответственно, оппонентов экс-президента. Траты свыше 10 млн рублей подлежат обязательному согласованию с Минспорта и с попечительским советом клуба. В полной мере, до последней копейки. Но, например, сделка по Миро в этом смысле выходит за границы добра и зла.

На одном из заседаний попечительского совета случился принципиальный разговор между заместителем министра спорта Будуновым и Газизовым — как раз о том, что цены на игроков требуют не только тщательной проработки, но и обязательных согласований. Сергей Алимович тогда разрядил ситуацию, не решив при этом проблемы. € 300 тыс. агентских выплат за Миро, как и агентские за Эгаша, не могут не возмущать. Самодеятельности в этом вопросе допускать нельзя! Мы изначально выстраивали работу на других принципах, с другими интересами и планами. И вообще не собирались серьезно работать с агентами. Будун спрашивал у Газизова: «Ты агент или гендиректор? Если агент — занимайся агентской деятельностью». Но глава Дагестана отрезвил: «Газизова в обиду не дам». Вопрос — почему?

Биджиев Пальцева поднял до сборной России. Касинтура, Пальцев, Абакар Гаджиев — ребята ушли «на повышение», принесли клубу деньги. А гендиректор агентские получает? Не понимаю, как это возможно. Есть у меня и другие вопросы. Например, почему клуб не в состоянии заплатить 1,5 млн рублей за медобследования мальчишек из академии, но легко находит € 300 тыс. на оплату агентских? Важный вопрос? Безусловно. Требуется парням обследование или нет, решают, получается, Газизов и Козлов — пара «крутых экспертов» в области игры и подготовки, уделяющих немножко личного времени агентским делам, организации сборов и состоянию клубных финансов.

Два тренировочных дня спланировать не могут, оценить любое измерение — тоже, но «обследование не требуется». Не понимают: управление подготовкой есть управление состоянием. Когда, зачем и что надо измерять, им просто не дано знать. Сосредоточьтесь, раз уж так удачно всё для вас складывается, на очередном изменении устава. Ведь результаты пятилетней работы научной группы и достижения игроков не имеют никакого значения. Есть также вопрос по Вадиму Евсееву.

— А что Евсеев?

— Его я в своё время вытаскивал в Пермь из ивановского «Текстильщика», где он помогал Дмитрию Парфёнову. Потом Евсеев уходил, чтобы поработать самостоятельно, снова возвращался. Но ладно, дело прошлое. Характерно: с момента его назначения мы ни разу не разговаривали. Даже по телефону. При этом все слышали высказывания нового главного тренера о том, что раньше команда играла плохо и скучно, закрываясь в обороне, а теперь, оказывается, играет хорошо и ярко: забивает, побеждает.

Какая же это глупость! Биджиев правильно сказал: Евсеев, наверное, не видел игру «Динамо». А если видел, мало что в ней понял. Мы с самого начала сформулировали принципы, на которых построен наш футбол: правильная спортивная агрессия, уважение авторитетов, но не страх перед ними, прессинг по всему полю, вне зависимости от времени и места проведения матча.

Он действительно не видел толком нашу игру, ничего не знает про клуб, не слышал, что говорили об игре «Динамо» Юрий Сёмин, Мурад Мусаев, Валерий Газзаев, Сергей Семак, Деян Станкович и многие другие специалисты. Евсеев транслирует мнение Газизова, которому это выгодно для оправдания своих действий. Поэтому и вкладывает нужные слова в уста не только стремительно растущего коммерческого директора, но и тренера, — сказал Гаджиев в интервью Sport24.