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Орлов отреагировал на назначение Михаила Кержакова в тренерский штаб «Зенита»

Орлов отреагировал на назначение Михаила Кержакова в тренерский штаб «Зенита»
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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о назначении Михаила Кержакова на должность тренера вратарей «Зенита». Ранее этот пост занимал Юрий Жевнов.

«Я очень доволен, что это произошло. Возможности Жевнова, как человека и тренера, я не знаю. Но то, что Миша Кержаков — человек, воспитанный в Петербурге, это очень хорошо для традиций. Мы должны быть похожими на «Баварию». И Константин Зырянов в клубе, и Андрей Аршавин. Они и должны осуществлять спортивную политику. Ну кто лучше них может подсказать руководству, что надо делать? И Миша Кержаков — парень замечательный. Все футболисты говорят, что он важен в раздевалке», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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