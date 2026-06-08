Алессандро Неста определил виновного в неудачном сезоне «Милана»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста определил виновного в неудачном сезоне «россонери». «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом страны стал «Интер», второе место занял «Наполи».

«Не сказать, что этот сезон катастрофически плох. У «Милана» есть прочная и сильная база, хороший потенциал. Аллегри и футболисты несут ответственность за то, что команда заняла пятое место, но настоящая проблема — внутренняя неразбериха в клубе. И потом «Милану» не хватает отличного центрального нападающего», — приводит слова Несты известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.