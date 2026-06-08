Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алессандро Неста определил виновного в неудачном сезоне «Милана»

Алессандро Неста определил виновного в неудачном сезоне «Милана»
Комментарии

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста определил виновного в неудачном сезоне «россонери». «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом страны стал «Интер», второе место занял «Наполи».

«Не сказать, что этот сезон катастрофически плох. У «Милана» есть прочная и сильная база, хороший потенциал. Аллегри и футболисты несут ответственность за то, что команда заняла пятое место, но настоящая проблема — внутренняя неразбериха в клубе. И потом «Милану» не хватает отличного центрального нападающего», — приводит слова Несты известный журналист и инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Материалы по теме
Бывший спортдиректор «Милана» Брайда: я почти плачу, когда вижу, до чего дошёл клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android