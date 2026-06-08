Известный российский экс-футболист Павел Мамаев сообщил, что станет советником президента «Волги» из Ульяновска. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Это правда. Сегодня должны официально объявить. В мои обязанности на посту советника президента «Волги» будет входить развитие спортивной составляющей клуба, усиление спортивного и селекционного направлений, а также команды в целом. Одним из важных условий было, что моё решение по игрокам, которых будут набирать в команду, станет одним из ключевых совместно с президентом. Всё-таки для меня это довольно репутационный шаг. Хочется весь свой опыт и мысли реализовывать в этом направлении и делать так, чтобы команда развивалась», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.