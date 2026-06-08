Кукурелья уведомил «Челси» о желании перейти в «Барселону», названо условие сделки — MD

Защитник «Челси» Марк Кукурелья хочет перейти в «Барселону». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. По данным источника, футболист уже уведомил свой клуб о намерении сменить команду. Кроме того, испанца высоко оценивает тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.

Сообщается, что шаги каталонского клуба в направлении покупки Кукурельи будут зависеть от возможного ухода левого защитника Алекса Бальде. «Челси» оценивает своего игрока в сумму от € 40 млн до € 50 млн.

Помимо «Барселоны», Кукурельей также интересуются клубы английской Премьер-лиги и других крупных европейских лиг. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» Мадриде и «Реал» внимательно следили за его ситуацией в последние месяцы.