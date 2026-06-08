Сергей Юран возглавит «Урал» — источник

Известный российский тренер Сергей Юран возглавит «Урал», об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Руководители «Урала» уже отменили переговоры с другими кандидатами. Президент клуба Григорий Иванов решил сделать ставку на Юрана.

Отметим, 25 мая «СКА-Хабаровск» объявил о возвращении Юрана на пост главного тренера клуба. Однако уже 8 июня тренер покинул команду. Специалист ранее уже работал в Хабаровске, возглавляя коллектив с октября 2020-го по февраль 2022-го. После этого он был наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород», а также тренировал турецкий «Серикспор».