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Эдуард Сперцян — лидер РПЛ прошлого сезона по одному статистическому показателю

Эдуард Сперцян — лидер РПЛ прошлого сезона по одному статистическому показателю
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лидером Мир РПЛ сезона-2025/2026 по передачам под удар, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. На счету хавбека чёрно-зелёных 65 таких передач. У ближайшего преследователя Сперцяна в лице полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова — 62.

Победителем Российской Премьер-Лиги завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» занял второе место, а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Напрямую в Лигу Pari вылетели «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сохранили за собой право выступать в высшем российском дивизионе.

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