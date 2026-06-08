Эдуард Сперцян — лидер РПЛ прошлого сезона по одному статистическому показателю

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лидером Мир РПЛ сезона-2025/2026 по передачам под удар, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. На счету хавбека чёрно-зелёных 65 таких передач. У ближайшего преследователя Сперцяна в лице полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова — 62.

Победителем Российской Премьер-Лиги завершившегося сезона стал санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» занял второе место, а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

Напрямую в Лигу Pari вылетели «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сохранили за собой право выступать в высшем российском дивизионе.