Матч открытия ЧМ-2026 в Мексике: дата и время, когда, где состоится, кто играет

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Мексике состоится 11 июня в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико. Встретятся сборные Мексики и ЮАР. Это будет единственный матч первого игрового дня.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.