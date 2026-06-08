Сборная Германии на ЧМ по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
В воскресенье, 14 июня, сборная Германии по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей немецкой команды на групповом этапе.
Расписание матчей сборной Германии на ЧМ-2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счет
|Группа E. 1-й тур
|14.06.2026 20:00
|Германия – Кюрасао
|–: –
|Группа E. 2-й тур
|20.06.2026 23:00
|Германия – Кот-д'Ивуар
|–: –
|Группа E. 3-й тур
|25.06.2026 23:00
|Эквадор – Германия
|–: –
Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.
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