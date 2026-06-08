Сборная Германии на ЧМ по футболу — 2026: расписание матчей, соперники

В воскресенье, 14 июня, сборная Германии по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей немецкой команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Германии на ЧМ-2026:

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.