Матч открытия ЧМ-2026 в Канаде: дата и время, когда и где состоится, кто играет

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Канаде состоится 12 июня на стадионе «БМО Филд» в Торонто. В нём сыграют сборные Канады и Боснии и Герцеговины. Игра начнётся в 22:00 мск.

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.