«Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе российского специалиста Василия Березуцкого с должности главного тренера первой команды. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезоне-2025/2026, проиграв в стыковых матчах «Динамо» Махачкала.

«Официально: «Урал» и Василий Березуцкий завершают сотрудничество. Контракт специалиста истёк, стороны решили не продлевать трудовые отношения. Василий Березуцкий был назначен на должность главного тренера в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержав шесть побед, дважды сыграв вничью и потерпев семь поражений при разнице мячей 21:16. Благодарим Василия Владимировича и желаем ему успехов в дальнейшей работе», — сказано в сообщении пресс-службы «Урала».