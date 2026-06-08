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Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники на чемпионате мира по футболу

Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
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В воскресенье, 14 июня, сборная Бразилии по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей южноамериканской команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Бразилии на ЧМ-2026:

ТурДатаМатчСчет
Группа C. 1-й тур14.06.2026 1:00БразилияМарокко–: –
Группа C. 2-й тур20.06.2026 3:30БразилияГаити–: –
Группа C. 3-й тур25.06.2026 1:00ШотландияБразилия–: –

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две сборные из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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