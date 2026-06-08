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Сборная Испании на ЧМ по футболу 2026: расписание матчей, соперники на чемпионате мира по футболу

Сборная Испании на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
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В понедельник, 15 июня, сборная Испании по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей испанской команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Испании на ЧМ-2026:

ТурДатаМатчСчет
Группа H. 1-й тур15.06.2026 19:00ИспанияКабо-Верде–: –
Группа H. 2-й тур21.06.2026 19:00ИспанияСаудовская Аравия–: –
Группа H. 3-й тур27.06.2026 3:00УругвайИспания–: –

Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две команды из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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