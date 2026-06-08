Сборная Испании на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники
В понедельник, 15 июня, сборная Испании по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей испанской команды на групповом этапе.
Расписание матчей сборной Испании на ЧМ-2026:
|Тур
|Дата
|Матч
|Счет
|Группа H. 1-й тур
|15.06.2026 19:00
|Испания – Кабо-Верде
|–: –
|Группа H. 2-й тур
|21.06.2026 19:00
|Испания – Саудовская Аравия
|–: –
|Группа H. 3-й тур
|27.06.2026 3:00
|Уругвай – Испания
|–: –
Всего в турнире примут участие 48 сборных, которые были разделены на 12 групп по четыре команды. В плей-офф ЧМ выйдут по две команды из каждого квартета и восемь сильнейших команд, занявших третьи места.
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