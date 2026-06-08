Сборная Англии на ЧМ по футболу — 2026: расписание матчей, соперники

В среду, 17 июня, сборная Англии по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей английской команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Англии на ЧМ-2026 (время — московское):

17 июня 2026 года, 23:00, Англия – Хорватия;

23 июня 2026 года, 23:00, Англия – Гана;

28 июня 2026 года, 00:00, Панама – Англия.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.