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Матч открытия ЧМ по футболу 2026 в США: дата и время, когда и где состоится, кто играет

Матч открытия ЧМ-2026 в США: дата и время, когда и где состоится, кто играет
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Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года в США состоится в ночь на субботу, 13 июня, в 4:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде. В матче встретятся сборные США и Парагвая.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В розыгрыше турнира примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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