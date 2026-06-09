Россия — Тринидад и Тобаго: где смотреть товарищеский матч по футболу, на каком канале

Сегодня, 9 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Тринидада и Тобаго занимает 103-е место в этом списке.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

Материалы по теме Форвард «Спартака» Гарсия сделал заявление перед игрой Тринидада и Тобаго с Россией

Крупнейшая победа сборной России по футболу: