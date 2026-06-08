Сборная Узбекистана на ЧМ по футболу — 2026: расписание матчей, соперники

В четверг, 18 июня, сборная Узбекистана по футболу проведёт свой первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей узбекистанской команды на групповом этапе.

Расписание матчей сборной Узбекистана на ЧМ-2026 (время — московское):

18 июня 2026 года, 5:00, Узбекистан – Колумбия;

23 июня 2026 года, 20:00, Португалия – Узбекистан;

28 июня 2026 года, 2:30, ДР Конго – Узбекистан.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.