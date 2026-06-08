Российский тренер Василий Березуцкий выступил с заявлением после ухода из «Урала». Ранее сегодня стало известно, что стороны не стали продлевать контракт и расстались по истечении трудового договора.

«Покидая гостеприимный Екатеринбург, хочу поблагодарить болельщиков «Урала». Вы замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть всё необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведённое на Урале», — цитирует Березуцкого пресс-служба клуба.

Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезоне-2025/2026, проиграв в стыковых матчах «Динамо» из Махачкалы.