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Василий Березуцкий выступил с заявлением после ухода из «Урала»

Василий Березуцкий выступил с заявлением после ухода из «Урала»
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Российский тренер Василий Березуцкий выступил с заявлением после ухода из «Урала». Ранее сегодня стало известно, что стороны не стали продлевать контракт и расстались по истечении трудового договора.

«Покидая гостеприимный Екатеринбург, хочу поблагодарить болельщиков «Урала». Вы замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть всё необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведённое на Урале», — цитирует Березуцкого пресс-служба клуба.

Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезоне-2025/2026, проиграв в стыковых матчах «Динамо» из Махачкалы.

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