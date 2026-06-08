Хоккеист НХЛ Сергачёв рассказал о подготовке США к чемпионату мира по футболу

Защитник клуба «Юта Маммот» Михаил Сергачёв высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу — 2026, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике.

— В США скоро начнётся чемпионат мира. Ты почувствовал, что страна готовится?

— Нет, вот вообще. Мы улетели оттуда три недели назад. Были в Нью-Йорке. Мне кажется там людям вообще…

— По-барабану?

— Конечно (улыбается).

— Мы слышим и читаем, что перед чемпионатом мира повысились цены на проезд, жильё. На тебе это отразилось?

— Дом я давно купил, машина у меня тоже есть. Не почувствовал, — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.