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«Волга» объявила о назначении Павла Мамаева на пост советника президента клуба

«Волга» объявила о назначении Павла Мамаева на пост советника президента клуба
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Пресс-служба ульяновской «Волги» из Лиги Pari объявила о назначении экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева на должность советника президента клуба.

«Павел Мамаев — советник президента «Волги». Чемпион, неоднократный обладатель Кубка и Суперкубка страны, экс-игрок сборной России, столичных ЦСКА и «Торпедо», «Краснодара» и «Ростова» назначен советником президента «Волги» Дмитрия Рябова.

В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений. Добро пожаловать, Павел Константинович, успехов на новом поприще!» — говорится в заявлении пресс-службы «Волги» на странице в соцсети «ВКонтакте».

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