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Глава «Урала» отреагировал на информацию, что команду может возглавить Юран или Гусев

Глава «Урала» отреагировал на информацию, что команду может возглавить Юран или Гусев
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что главным тренером команды может стать Сергей Юран или Ролан Гусев. Ранее «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого.

— Правда, что Юран возглавит «Урал»?
— Ну откуда у вас такая информация? Я в воскресенье вечером ходил на спектакль и нигде не был! У меня был выходной день! Если у вас появляется информация, зачем меня‑то спрашивать? Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — всё скажем.

— В целом коллеги писали, что в первую очередь клуб рассматривает не только Юрана, но и Ролана Гусева…
— Ну вот видишь! Там много тренеров! Мы со всеми ведём переговоры. Ещё несколько дней есть, всё объявим. Дня через два будет какая‑то ясность, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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