Глава «Урала» отреагировал на информацию, что команду может возглавить Юран или Гусев

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что главным тренером команды может стать Сергей Юран или Ролан Гусев. Ранее «Урал» объявил об уходе Василия Березуцкого.

— Правда, что Юран возглавит «Урал»?

— Ну откуда у вас такая информация? Я в воскресенье вечером ходил на спектакль и нигде не был! У меня был выходной день! Если у вас появляется информация, зачем меня‑то спрашивать? Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — всё скажем.

— В целом коллеги писали, что в первую очередь клуб рассматривает не только Юрана, но и Ролана Гусева…

— Ну вот видишь! Там много тренеров! Мы со всеми ведём переговоры. Ещё несколько дней есть, всё объявим. Дня через два будет какая‑то ясность, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».