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Ибраима Конате подписал контракт с «Реалом» до 2030 года — RMC Sport

Ибраима Конате подписал контракт с «Реалом» до 2030 года — RMC Sport
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате подписал контракт с мадридским «Реалом». Как сообщает издание RMC Sport, соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Конате был одним из обещанных трансферов во время предвыборной кампании президента клуба Флорентино Переса, который был переизбран на свой пост в воскресенье, 7 июня. Защитник покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта (30 июня 2026-го).

Сейчас Конате находится в расположении сборной Франции, с которой продолжает подготовку к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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