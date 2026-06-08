Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников определил самого дорогого футболиста команды, он выделил форварда Брайана Хиля.

— Кто, по вашим оценкам, самый дорогой игрок команды прямо сейчас?

— Брайан Хиль. Но если говорить о трансферах, мы находимся в хорошем финансовом состоянии благодаря и «Ростеху», и хорошей работе по привлечению спонсоров, и поддержке области, и личной вовлечённости губернатора. Мы хорошо стоим на ногах — нам не нужно срочно кого-то продавать, — приводит слова Ильи Мясникова интернет-портал «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла шестое место в РПЛ.