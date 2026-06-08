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Кутепов: Карседо провёл грандиозную работу в «Спартаке», есть все шансы на золото

Кутепов: Карседо провёл грандиозную работу в «Спартаке», есть все шансы на золото
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Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов оценил сезон-2025/2026 в исполнении красно-белых.

— Как оцените прошедший сезон для «Спартака»?
— Аппетит приходит во время еды. Захотели ещё и бронзу, и всё-всё-всё. Это нормальная ситуация для «Спартака» — команды, которая должна выигрывать трофеи и быть в призёрах. Считаю, «Спартак» провёл неплохой сезон с учётом того, что зимой сменился тренер. У команды очень достойный результат.

— «Спартак» с Карседо может побороться за что-то более серьёзное в следующем сезоне?
— Безусловно! Карседо провёл громадную и грандиозную работу. Выхлоп от этого уже виден — в виде результата. Думаю, в следующем сезоне у «Спартака» есть все шансы, чтобы побороться за чемпионство. Тут вообще вопросов нет! – сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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