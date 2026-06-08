В сборной России показали, как команду встретили в Калининграде

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в телеграм-канале короткий видеоролик, где было показано, как игроков и тренерский штаб национальной команды встретили в Калининграде. Во вторник, 9 июня, России проведёт товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго на стадионе «Ростех Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счётом 0:1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли Буркина-Фасо 3:0.

Сборная Тринидада и Тобаго потерпела четыре поражения в последних четырёх товарищеских матчах, уступив Южной Кореи, Габону, Венесуэле и Боливии.