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В сборной России показали, как команду встретили в Калининграде

В сборной России показали, как команду встретили в Калининграде
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в телеграм-канале короткий видеоролик, где было показано, как игроков и тренерский штаб национальной команды встретили в Калининграде. Во вторник, 9 июня, России проведёт товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго на стадионе «Ростех Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счётом 0:1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли Буркина-Фасо 3:0.

Сборная Тринидада и Тобаго потерпела четыре поражения в последних четырёх товарищеских матчах, уступив Южной Кореи, Габону, Венесуэле и Боливии.

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