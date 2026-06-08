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Конате и Думфрис подписали контракты с «Реалом» неделю назад, до избрания Переса — Романо

Конате и Думфрис подписали контракты с «Реалом» неделю назад, до избрания Переса — Романо
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Защитники Ибраима Конате и Дензел Думфрис подписали контракты с мадридским «Реалом» на прошлой неделе, до переизбрания на пост президента клуба Флорентино Переса. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, это было сделано, чтобы дать возможность Пересу сделать заявление о трансферах перед голосованием. Официально о подписании футболистов «Интера» и «Ливерпуля» будет объявлено позже.

По данным СМИ, Конате заключил с «Реалом» контракт до лета 2030 года. Француз присоединится к мадридцам после чемпионата мира 2026 года. Трансфер Думфриса ранее подтвердил спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио.

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