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Де ла Фуэнте — о подкате Гави под Родри на тренировке: никто не должен просить прощения

Де ла Фуэнте — о подкате Гави под Родри на тренировке: никто не должен просить прощения
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об эпизоде на тренировке национальной команды, в котором полузащитник Гави совершил подкат сзади против хавбека «Манчестер Сити» Родри. Занятие прошло перед вылетом испанцев в Мексику на товарищеский матч с Перу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это футбол, это тренировка. Игроки выкладываются, никто не должен просить прощения. Всё в порядке. У Гави есть энергия, пыл. Ему нужно дозировать энергию, но я хочу такого Гави», — цитирует де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Родри не получил повреждений. Полузащитник «Манчестер Сити» продолжает подготовку к чемпионату мира, который стартует 11 июня. Встреча с Перу пройдёт 9 июня и станет для испанцев последней перед началом турнира. Сборная Испании попала в одну группу с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

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