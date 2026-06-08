Де ла Фуэнте — о подкате Гави под Родри на тренировке: никто не должен просить прощения

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об эпизоде на тренировке национальной команды, в котором полузащитник Гави совершил подкат сзади против хавбека «Манчестер Сити» Родри. Занятие прошло перед вылетом испанцев в Мексику на товарищеский матч с Перу.

«Это футбол, это тренировка. Игроки выкладываются, никто не должен просить прощения. Всё в порядке. У Гави есть энергия, пыл. Ему нужно дозировать энергию, но я хочу такого Гави», — цитирует де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Родри не получил повреждений. Полузащитник «Манчестер Сити» продолжает подготовку к чемпионату мира, который стартует 11 июня. Встреча с Перу пройдёт 9 июня и станет для испанцев последней перед началом турнира. Сборная Испании попала в одну группу с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.