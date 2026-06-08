Экс-тренер «Урала» Матвеев: Юран поел много тренерского хлеба и должен помочь команде

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера екатеринбургского клуба российского специалиста Сергея Юрана, который покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели после возвращения.

«В «Урале» тренерская чехарда — за два года сменилось четыре тренера. Но задача так и не выполнена.

Юран — опытный специалист, который съел много тренерского хлеба. Он должен помочь: Сергей Николаевич уже выводил команды в РПЛ, добивался результата. Я бы голосовал за него, хотя Гусев тоже хороший специалист, провёл неплохую неплохую весну в «Динамо», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.