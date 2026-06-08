Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Урала» Матвеев: Юран поел много тренерского хлеба и должен помочь команде

Экс-тренер «Урала» Матвеев: Юран поел много тренерского хлеба и должен помочь команде
Комментарии

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера екатеринбургского клуба российского специалиста Сергея Юрана, который покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели после возвращения.

«В «Урале» тренерская чехарда — за два года сменилось четыре тренера. Но задача так и не выполнена.

Юран — опытный специалист, который съел много тренерского хлеба. Он должен помочь: Сергей Николаевич уже выводил команды в РПЛ, добивался результата. Я бы голосовал за него, хотя Гусев тоже хороший специалист, провёл неплохую неплохую весну в «Динамо», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Странные дела с Березуцким, новые детали ада «Кубани» с деньгами. Главное в ФНЛ
Странные дела с Березуцким, новые детали ада «Кубани» с деньгами. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android